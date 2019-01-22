Названа причина страшного пожара на кораблях у Керченского пролива

Причиной пожара на двух танкерах, который вспыхнул 21 января у Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов.

Об этом сообщил главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко, передает РИА Новости. По его словам, газовозы до того, как случилось ЧП, "маскировались".

"Скорее все вместе — и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа - опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах. Полагаю, судовладелец у них один, хотя компании офшорные зарегистрированы разные, но обе в Ангилье", — считает Войтенко.

По его мнению, танкеры работали в "серой зоне" по нелегальным схемам.

Пожар Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Предварительно, 14 человек погибли.

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