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Названа причина страшного пожара на кораблях у Керченского пролива

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Причиной пожара на двух танкерах, который вспыхнул 21 января у Керченского пролива, могло стать нарушение техники безопасности из-за плохого состояния судов.

Об этом сообщил главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко, передает РИА Новости. По его словам, газовозы до того, как случилось ЧП, "маскировались".

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"Скорее все вместе — и нарушение техники безопасности, и состояние судов. Оба 1990-1992 года постройки. Думаю, и низкая квалификация экипажа - опытные, квалифицированные моряки не работают на подобных судах. Полагаю, судовладелец у них один, хотя компании офшорные зарегистрированы разные, но обе в Ангилье", — считает Войтенко.

По его мнению, танкеры работали в "серой зоне" по нелегальным схемам.

Пожар

Пожар

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Предварительно, 14 человек погибли.

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Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Галицький Данило
Галицький Данило
Если вот так РИА новости передают, значитцца сруцкие как всегда сваих не брасают, только через пуй, ведь не зря у них сцарь Хуйлишка.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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