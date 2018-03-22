"Назову фамилию": Луценко намекнул на "кукловода" Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины догадываются о том, кто стоит за организацией антиукраинской деятельности в стране, в частности попытке организации терактов нардепом Надеждой Савченко.

Во время выступления в Верховной Раде он подчеркнул, что лишение нардепа неприкосновенности – "только начало процесса борьбы с антиукраинскими силами".

"Террористический дует Рубана-Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание – установить личность кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства", – сказал он.

"Мы догадываемся, кто этот кукловод, потому что тут слышны лозунги так называемого "Украинского выбора", – добавил генпрокурор.

Луценко заверил, что сделает все, чтобы придя в парламент "не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины".

При этом выступление Луценко сопровождалось скандированием депутатов "Медведчук! Медведчук!" (лидер "Украинского выбора", кум Владимира Путина Виктор Медведчук – ред.).

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.