"Назад в КВН": Жданов разнес идею Сивохо об упрощении пересечения КПВВ на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе следует усилить контроль.

В частности, по его мнению, с людьми, пересекающими линию разграничения, должен проводить собеседование психолог. Об этом он рассказал OBOZREVATEL, комментируя мнение, высказанное советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо об упрощении процедуры прохождения КПВВ.

"Если б это было возможно, я бы его отправил назад в КВН", – заметил эксперт. Он подчеркнул: вместо того чтобы упрощать процедуры, необходимо усиливать контроль.

"Я бы усилил контроль за пересечением линии разграничения и досмотра и ввел бы израильскую систему. В "Борисполе", чтобы попасть на борт израильского самолета, надо пройти еще и собеседование. Каждого пассажира опрашивают не менее 5-7 минут. Пусть психологи смотрят в глаза этим людям, чтобы потом здесь мы не ликвидировали последствия терактов или еще каких-то противоправных действий против граждан, проживающих на подконтрольной территории", – предложил Жданов.

"Я бы усилил контроль за пересечением линии разграничения", сказал Жданов

По его мнению, толерантность к людям, о которой сказал Сивохо, можно проявлять иначе – путем улучшения условий на КПВВ. "Во-первых, надо оборудовать помещение, залы ожидания. Во-вторых, поставить туда самую современную технику – сканеры для проверки личных вещей и багажа", – сказал эксперт.

"Относитесь к людям толерантно, но при этом условия досмотра должны быть ужесточены", – резюмировал он.

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Напомним, на пресс-конференции в Киеве Сергей Сивохо заявил, что первым шагом в вопросе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса должно стать более человечное отношение к людям, пересекающим линию разграничения. По его мнению, усиленные меры безопасности "давят на человека".

Как писал OBOZREVATEL, 18 июля Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, которым перечень разрешенных товаров заменили на список запрещенных. В эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина может изменить этот Порядок, чтобы упростить жизнь людям на оккупированных территориях.

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