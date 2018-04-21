Настоящий патриот и десантник: в госпитале умер раненый под Авдеевкой боец АТО

В Киеве в военном госпитале 20 апреля скончался боец АТО, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович.

Об этом сообщается в Facebook на странице 25‑й отдельной Днепропетровской воздушно‑десантной бригады ВСУ.

Отмечается, что военный ушел из жизни после длительного лечения от полученных ранений.

Серьезные ранения боец получил во время длительного вражеского обстрела, когда выполнял боевое задание на одной из самых опасных позиций Авдеевской промзоны. Сослуживцы вспоминают погибшего как веселого, приятного человека, настоящего патриота и десантника.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.