Несмотря на то, что в марте новостные ленты СМИ были переполнены новостями о коронавирусе и хрониками распространения новой инфекции в мире – на востоке Украины продолжалась война. И хотя упоминания о событиях на Донбассе почти терялифсь между паническими сообщений о COVID-19 и его жертвах – в зоне проведения ООС все так же шли ожесточенные бои и гибли украинские воины.

В течение первого месяца весны жизнь за независимость и суверенитет Украины отдали 13 бойцов.

13 имен, 13 лиц, 13 судеб тех, кто воевал за Родину до последнего вздоха – в материале OBOZREVATEL.

В марте на Донбассе погибли 13 защитников Украины

Сергей Руских, 46 ОДШБр

Сергей Николаевич Руских родился 31 января 1979 года в Мариуполе. Работал на меткомбинате "Азовсталь". После трудился механиком перегрузочных машин в Мариупольском морском торговом порту. Был начальником смены. Возглавлял профсоюз на предприятии. Бывшие коллеги вспоминают: Сергей всегда отличался собранностью, профессионализмом, спокойным характером и умением даже самые конфликтные ситуации решать мирным путем.

Сергей Руских был эрудированным человеком, интересовался инновационными технологиями, увлекался спортом, занимался единоборствами.

Когда началась война, Сергей с первых дней стремился попасть на фронт, однако помешали проблемы со здоровьем, из-за которых медики отказывали мужчине в мобилизации. Однако в 2018 году Сергей Руских таки оказался на войне, подписав контракт с ВСУ.

Сергей Руских

Сначала он учился на зенитчика, впоследствии – попал в десант. Служил в звании старшины в 46 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

1 марта 2020 года Сергей Руских вместе с побратимами ехал в военном автомобиле КрАЗ, который подвозил продукты на позиции украинских военных, расположенные в нескольких километрах от линии соприкосновения. В 14:00 вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района российские наемники прицельно выстрелили в кабину КрАЗа. Сергей погиб на месте. Еще четверо военных получили ранения.

"Учитывая, что расстояние до украинских военных составляло около 3,5 км, вполне вероятно, что прицельный огонь по автомобилю вел подготовленный оператор-наводчик ПТУР вооруженных сил Российской Федерации, а не спешно обученный вчерашний гражданский", - отмечали в пресс-центре ООС. Ходила также версия о том, что обстрел вполне мог вестись из отведенных участков – то есть со значительно меньшего расстояния.

"Чистый и добрый человек. Эти черты отличали его с детства", - вспоминает товарищ погибшего воина Виктор. Побратимы поклялись сделать все возможное, чтобы смерть Сергея не была напрасной.

У героя остались родители, жена и маленький ребенок. Всего за месяц до гибели он отпраздновал 41 день рождения.

Игорь Гавриляк, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Игорь Васильевич Гавриляк родился 1 сентября 1986 года на Львовщине.

Контракт с ВСУ подписал в 2016-м. Служил в 1 мехбатальоне 72 ОМБр в должности пулеметчика.

Погиб 1 марта около 6 утра на позиции близ села Катериновка Попаснянского района Луганской области.

Игорь Гавриляк

"Игорь служил у нас в семьдесят второй отдельной механизированной бригаде с 2016-го. Служил хорошо. Очень жаль такого человека. Действительно защитник Украины. Погиб на позиции, был на посту. Получил пулевое ранение в голову", - рассказывал во время церемонии прощания журналистам один из побратимов Гавриляка.

В этом году у Игоря Гавриляка завершался контракт. Однако он собирался продолжить службу в ВСУ.

У погибшего воина остались родители.

Ему было всего 33 года.

Владимир Черненко, 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского

Владимир Викторович Черненко родился 28 января 1995 года в селе Мамекино Новгород-Сиверского района Черниговской области в многодетной семье, где кроме него росло еще пятеро детей. Жил в Новгород-Сиверском.

15 мая 2015 года был призван на срочную службу. С 1 марта 2017-го служил по контракту.

Владимир Черненко

Погиб под поселком Зайцево в Донецкой области около 17.40 3 марта в результате обстрела. Обстоятельства гибели не уточнены. Согласно разным версиям, Черненко мог погибнуть как во время минометного обстрела, так и от пули вражеского снайпера.

У павшего воина остались 2 брата и 3 сестры.

За месяц до смерти Владимиру исполнилось 25 лет.

Дмитрий Осычкин, 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Дмитрий Осичкин родился 20 апреля 1993 года в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области.

Старший солдат 34 ОМПБ 57 ОМПБр.

Дмитрий Осычкин

Погиб около 23:00 5 марта на позиции вблизи поселка Пески от минно-взрывной травмы. Начальные версии относительно самоубийства или неосторожного обращения с боеприпасами расследованием очень быстро были опровергнуты. Было установлено, что Дмитрий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Пресс-офицер бригады в комментарии СМИ отмечала: "Это была потеря боевая, но не во время обстрела. Что именно произошло – продолжается служебное расследование. Возможно, зашла ДРГ, стояла "закладка". Он ее зацепил. Это была граната, скорее всего – Ф-1. При этом не выявлено кольцо гранаты. Остается вопрос, как она туда попала ".

У погибшего героя остались родители. До своего 27-летия Дмитрий не дожил чуть больше месяца.

Дмитрий Фирсов, 93 ОМБр "Холодный Яр"

Дмитрий Борисович Фирсов родился 5 января 1980 года в Грузии. Когда он был еще совсем маленьким, семья переехала в Донецк: там Дмитрий жил до начала войны.

Получил два высших образования.

На фронт ушел добровольцем. С первых месяцев войны воевал в составе батальона "Донбасс". Был задействован в эвакуации украинских бойцов из-под Иловайска.

Дмитрий Фирсов

В конце октября 2014-го проходил службу в 93 бригаде. Воевал в ДАП, участвовал в боях за "Муравейник" – высоту 93-17 у "взлетки" Донецкого аэропорта.

"Дмитрий четко знал, без пафоса, почему он воюет. У него забрали его дом, он потерял работу и в конце концов семья вынуждена была сначала ездить за ним вдоль передовой, а затем переехать в Винницу. Назвать его патриотом мало, потому что он с первых дней на фронте, в горячих точках. "Фирс" - это душа 93-й, без преувеличения. Вы не поверите, у нас была позиция - высота 93-17. Оттуда он показывал свою квартиру на окраинах Донецка. Мечтал вернуться... Света , добрый человек, хороший воин. Реально - профи. Разбирался во многом вооружении, помогал другим, настраивал. В любой ситуации спешил прийти на помощь", – вспоминал на похоронах" Фирса "его боевой побратим Демьян Хмельницкий.

За годы на фронте Дмитрий успел повоевать во многих горячих точках. В частности, участвовал в боях под Бахмуткой, Новотроицким, Новоселовкой Второй.

Был ранен в ноябре 2014-го во время разведвыхода в окрестностях Старомихайловки. А летом 2015-го получил контузию во время подрыва БМП в боях за Невельское.

Второй подрыв, который произошел во время выполнения боевого задания уже в 2020-м, стал для воина с позывным "Фирс" роковым. 5 марта БМП, на котором находился 40-летний лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93 бригады, неподалеку от поселка Крымское Луганской области наехал на неизвестное взрывное устройство. Дмитрий получил несовместимые с жизнью ранения – и умер на следующий день, 6 марта. Кроме Фирсова, ранения различной степени тяжести получили еще трое защитников Украины.

"Это был бесшабашный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелым, бесстрашным. Прекрасно владел искусством войны... Я даже не представляю, можно ли вообще заменить такого человека. Это был мотивированный офицер, патриот, воевавший с первых лет войны, обученный управлять людьми и техникой. Действительно воин света. Таких на самом деле немного", – таким запомнят "Фирса" побратимы.

В Виннице, где поселилась семья Фирсова, у него остались жена и сын.

Евгений Черных, 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Евгений Сергеевич Черных родился 9 января 1991 года в селе Райское на Херсонщине.

Солдат 57 ОМПБр.

На войну попал в 2014-м. В составе 28 ОМБр участвовал в обороне Марьинки.

Евгений Черных

Впоследствии вернулся к мирной жизни – и до 2019 года работал в Новокаховском КП "муниципальная охрана". Впрочем, в января 2020 года решил снова вернуться на Донбасс – и подписал контракт с ВСУ, присоединившись к 57 бригаде...

8 марта российские наемники неподалеку от поселка Опытное Ясиноватского района обстреляли грузовик, в котором ехали украинские военные, из ПТУР. Трое военнослужащих получили ранения. Для четвертого – Евгения Черных – ранения оказались смертельными.

У погибшего воина остались родители.

Богдан Петренко, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Богдан Александрович Петренко родился 3 января 1997 года в селе Кощеевка Фастовского района Киевской области.

Солдат, старший наводчик гранатометного взвода 72 ОМБр.

Богдан Петренко

Еще 4 марта в районе поселка Орехово Попаснянского района Луганской области он находился на позиции, которую террористы обстреляли из минометов. Во время обстрела Богдан Петренко получил сверхтяжелые осколочные ранения головы. Воина эвакуировали в военно-медицинскоий клинический центр в Харькове. Он перенес операцию и находился в состоянии комы. Медики почти неделю боролись за жизнь Богдана, однако безрезультатно: 10 марта, не приходя в сознание, воин умер.

У павшего защитника Украины остались родители, сестра и 3-летний сын.

Виктор Солтис, 131 ОРБ

Виктор Николаевич Солтис родился 2 октября 1986 года в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области. Учился в Желтоводском профтехучилище на маляра-штукатура.

В 2017 году подписал годичный контракт с ВСУ, 1 июля 2018-го решил его продолжить.

Нес службу в 131 отдельном разведывательном батальоне, имел звание младшего сержанта, был командиром боевой машины - командиром разведывательного отделения. Имел позывной "АК".

Виктор Солтис

Погиб в один из самых кровавых для Украины дней первого месяца весны. Утром 10 марта Солтис с побратимами на грузовике ГАЗ-66 попал под вражеский обстрел из ПТУР вблизи поселка Пески. Вследствие прямого попадания снаряда в военный автомобиль 8 защитников получили ранения. Виктор Солтис погиб на месте. Еще один его боевой побратим, Андрей Ведешин, умер во время эвакуации.

Впоследствии в штабе объединенных сил провели реконструкцию этого обстрела с помощью геоинформационной системы. Проанализировав траекторию снаряда, рельеф и место попадания, украинские военные убедились в том, что враг в очередной раз совершил военное преступление – и обстреливал защитников Украины с позиций, расположенных сразу за домами мирного населения.

У героя остались мать, сестра, жена и двое детей – 8-ми и 1-го года.

Андрей Ведешин, 131 ОРБ

Андрей Александрович Ведешин родился 4 февраля 1986 года в селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области. Высшее образование получил в Харьковской Национальной юридической академии. Работал участковым инспектором полиции в родном селе.

Контракт с ВСУ подписал в мае 2017 года. Службу нес в 131 отдельном разведывательном батальоне. Выбрал себе позывной "Бармен".

Андрей Ведешин

Во время обстрела российскими наемниками армейского ГАЗ-66 из ПТУР под Песками получил тяжелые ранения. Медики начали эвакуацию воина, однако доставить в госпиталь не успели: в вертолете он умер.

Уже 12 марта, как сообщали СМИ, батальон, в котором служил Ведешин, должен был выйти из зоны ООС. Выезд, во время которого ребята попали под обстрел, был последним в этой ротации.

Андрей обещал матери, что совсем скоро они увидятся.

"Он держался. Крепкий хлопак был. Хотел вернуться домой, пусть раненым, но живым... Не судьба", - вспоминает один из побратимов воина.

У павшего героя остались мама, старший брат, жена и 8-летняя дочь.

За месяц до гибели Андрей отпраздновал 34-летие.

Илья Пережогин, 131 ОРБ

Илья Николаевич Пережогин народився 13 ноября 1993 года в Молдове. Рано остался без родителей. Поэтому когда Илье исполнилось 9 лет, он вместе с двумя сестрами переехал в Одесскую область – в село Орловка Ренийского района. Там жила его бабушка, которая оформила опеку над внуками.

На войне Илья – с 2017 года. Сначала он принимал участие в боевых действиях в составе 56 ОМПБр и 28 ОМБр, с 2019-го служил в 131 ОРБ.

Илья Пережогин

Погиб Илья Пережогин (позывной "Князь") 10 марта 2020 года под Песками Ясиноватского района Донецкой области. Сначала ошибочно сообщалось, что он стал третьим погибшим в ходе утреннего обстрела армейского грузовика, во время которого погибли бойцы 131 ОРБ Виктор Солтис и Андрей Ведешин. Впрочем, впоследствии выяснилось, что причиной смерти воина стало пулевое ранение, полученное вечером того же дня во время обстрела российскими наемниками позиций украинских военных.

У павшего воина остались две сестры.

В этом году ему должно было исполниться 27.

Валерий Стельмах, ОЗСпП "Азов" НГУ

Валерий Николаевич Стельмах родился в 1997 году в городе Мукачево Закарпатской области. Однако с детских лет жил в Мариуполе.

Воевал в составе 54 ОМБр, в январе 2020-го перешел в ОЗСпП "Азов" - наводчиком орудия гаубичного артиллерийского дивизиона. Позывной – "Близнец".

Валерий Стельмах

Умер 16 марта в Мариуполе: у 23-летнего воина остановилось сердце. Накануне смерти Валерий участвовал в футбольном турнире, приуроченном ко Дню добровольца.

"Азовцы вспоминают побратима как честного, ответственного и открытого парня. Он всегда был в хорошем настроении, имел веселый нрав и никогда не отказывал товарищам в помощи", - говорят в пресс-службе подразделения.

После смерти "Близнеца" террористы ОРДЛО взялись распространять фейк о том, что настоящей причиной гибели воина стало якобы заражения коронавирусом. Впрочем, в "Азове" это категорически опровергают.

У защитника Украины остались мать, бабушка и младшая сестра.

Алексей Золин, 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984 годав Житомире в семье военного. Окончил технологический колледж. Срочную службу проходил в 95 ОАМБр.

На войну попал по мобилизации 31 января 2015 года. До 2017 года служил в 13 ОАМБ 95 бригады. В начале 2018-го подписал со своей бригадой контракт, но с ноября того же года служил уже в 30 ОМБр. Имел звание сержанта, служил старшим стрелком мотопехотной роты мотопехотного батальона.

Алексей Золин

19 марта Алексей Золин заступил на боевое дежурство на ВОП вблизи Новоалександровки Попаснянского района. Погиб в этот же день около 19.30 – от смертельного пулевого ранения, нанесенного враждебным снайпером.

У павшего воина остались мать и отец, который тоже принимал участие в АТО, сестра и 3-летняя дочь.

Владимир Мовчанюк, 57 ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Владимир Мовчанюк

Владимир Сергеевич Мовчанюк родился 11 сентября 1983 года. Жил в селе Андрушевка Погребищенского района Винницкой области. Неженат.

Служил по контракту с мая 2015 года. Младший сержант 57 ОМБр имени Костя Гордиенко.

Погиб 30 марта под Первомайским Ясиноватского района Донецкой области. Жизнь воина оборвала пуля вражеского снайпера.

"Боль потери сжимает сердце. Каждая капля крови тех, хто сложил голову ради целостности и независимости Украині не дает нам, живім, морального права пощадить врага. Враг пришел к нам с оружием - и будет уничтожен", - пообещали побратимы погибшего защитника в некрологе, которым сообщили о его смерти.

С начала года на фронтах российско-украинской войны погиб 41 воин, 182 бойца получили ранения. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека погибшими, 222 – ранеными. Такие данные по состоянию на 20 марта 2020 обнародовал Офис генерального прокурора. Все они отдали жизни или здоровья ради того, чтобы большинство украинский так и не узнали, что такое война на самом деле. Помните о них.

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