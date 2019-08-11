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Нашли мертвым в ванной: в Харькове произошла трагедия с ребенком

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В Харькове в субботу, 10 августа, годовалый мальчик, оставленный без присмотра, утонул в ванной.

О трагедии сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

today.kz

Тело малыша без видимых признаков насилия было направлено в морг. По факту смерти решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каховке Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

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Место
Украина Харьков
Теги
Харьков ребенок умер ребенок
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