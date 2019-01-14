Нашли крайнего: НАБУ заставили расследовать выдуманную ''схему'' Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали начать расследование по факту якобы получения неправомерной выгоды генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком.

Соответствующее распоряжение закреплено в решении Соломенского районного суда Киева от 10 января 2019 года.

Отмечается, что 17 октября 2018 года на личном приеме у главы СБУ Василия Грицака на Луценко и Сторожука подали заявление о совершении уголовного коррупционного преступления. В частности, заявитель утверждает, что Луценко и Сторожук якобы совершили правонарушения по статье 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), части 1 статьи 396 (сокрытие преступления), части 2 статьи 366 (служебный подлог), части 2 статьи 368 (получение взятки), 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

СБУ 30 октября 2018 года направила обращение в НАБУ "в связи с отнесением расследования преступлений к их компетенции".

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В НАБУ отметили, что не нашли признаков состава уголовных преступлений, отнесенных к подследственности детективов бюро, в действиях Луценко и Сторожука, поэтому не будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого заявитель обратился в суд с требованием внести сведения в ЕРДР.

"Суд постановил обязать должностное лицо НАБУ не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях... начать расследование через 24 часа с момента внесения таких сведений", — говорится в решении суда. Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

НАБУ "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины за последний год имеет много побед по борьбе с коррупцией, где в судах довели виновность коррупционеров и вынесли им реальные приговоры.

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