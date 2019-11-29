Нашли чужую ДНК под ногтями: в смерти школьника из Прилук всплыли новые детали

Под ногтями Дениса Чаленко, погибшего при таинственных обстоятельствах в Прилуках на Черниговщине, обнаружили эпителий чужой кожи.

Дело наконец будут расследовать как умышленное убийство. Об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что специалисты сейчас проводят дополнительные экспертизы, в том числе и анализ ДНК. Результаты исследований будут предоставлены следствию 3 декабря.

Денис Чаленко

Также сообщается, что полиция наконец решила изменить правовую квалификацию уголовного правонарушения – умышленное убийство, хотя ранее его расследовали как нарушение правил дорожного движения. Правоохранители надеются, что им удастся раскрыть его быстро.

При этом возле местного отделения полиции вновь устроили протестное собрание родные Дениса, а также местные жители. Они все еще не верят в справедливую работу следователей, утверждая, что за последний месяц раскрытие этого преступления почти никак не продвинулось.

Родители Дениса Чаленко ТСН

"Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", – отметил отец погибшего.

Помимо этого, люди уверены в причастности полиции к убийству 14-летнего юноши. Хоть в правоохранительных органах и сообщили, якобы тех, кого родители считают виновными в смерти сына, уволили с должностей, – горожане утверждают, что на самом деле те продолжают работать.

Родные погибшего школьника и местные активисты будут требовать справедливого расследования дела ТСН

"Для того, чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Давать оценку будут прокуратура и суд", – ответил на это и. о. главы Прилуцкой полиции Сергей Сторожук.

Но родные школьника и прилуцкие активисты, которые давно выражают недовольство работой местных правоохранителей, настроены до конца бороться за справедливое следствие. Они требуют наказания виновников гибели юноши. Если этого не произойдет – продолжат протесты.

Они обещают продолжить протесты под отделением полиции ТСН

Кроме этого, родители погибшего Дениса даже готовы пойти на эксгумации тела сына, чтобы установить обстоятельства его смерти. Отмечается, что они нашли в Германии экспертов, которые проведут такую процедуру, а также людей, которые все оплатят.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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