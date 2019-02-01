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''Нас ждет победа!'' ''Азов'' вернулся на фронт в зону ООС

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Отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов" вернулся на службу в зону Операции объединенных сил в Донецкой области.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - сообщила пресс-служба отряда.

В полку отметили, что впервые за все время конфликта подразделение Нацгвардии "встало на защиту Украины на "нуле".

"Уверены, что впереди всех нас ждет победа, и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения!" – подчеркнули в подразделения.

''Нас ждет победа!'' ''Азов'' вернулся на фронт в зону ООС
''Нас ждет победа!'' ''Азов'' вернулся на фронт в зону ООС
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''Нас ждет победа!'' ''Азов'' вернулся на фронт в зону ООС

Также там напомнили, что позади более трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди.

Напомним, подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года по приказу командования Нацгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, В оптицi в мене ебучiй москаль Поправка на вiтер та до побачення ! Тiлом 200 за поребрiк, бай-бай...
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