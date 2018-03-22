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"Народ не предам": Савченко отказалась отдавать звезду Героя Украины

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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.

Об этом она заявила во время рассмотрения парламентом представлений ГПУ на привлечение ее к ответственности, задержание и арест.

По ее словам, отдав звезду Героя, которая досталась ей "с большим трудом", она "предаст народ Украины".

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"Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам, что я таки Герой Украины", – сказала она.

"Что труднее – положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.

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Тема
Дело Савченко
Персона
Надежда Савченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
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