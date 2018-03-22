"Народ не предам": Савченко отказалась отдавать звезду Героя Украины

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.

Об этом она заявила во время рассмотрения парламентом представлений ГПУ на привлечение ее к ответственности, задержание и арест.

По ее словам, отдав звезду Героя, которая досталась ей "с большим трудом", она "предаст народ Украины".

"Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам, что я таки Герой Украины", – сказала она.

"Что труднее – положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.