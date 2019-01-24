''Наркотики есть!'' В деле Зайцевой подтвердились скандальные нюансы

Медицинское обследование подозреваемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькова Алены Зайцевой провели с множеством нарушений, однако факт наличия наркотических веществ подтвердился.

Об этом написала в Facebook адвокат потерпевших Лариса Матвеева. Она указала на скандальные ошибки, которые допустили врачи.

Так, по результатам судебного заседания, которое состоялось 23 января, Матвеева отметила, что специалисты не смогли ответить даже на элементарные вопросы, а некоторые открестились от роли экспертов, назвав себя "консультантами".

Алена Зайцева Politeka

Представитель потерпевших предположила, что врачи-наркологи действовали под контролем следователя и именно из-за этого были проведены ненужные анализы крови, которые так и не принесли результатов, а в итоге биологический материал подозреваемой и вовсе исчез.

Матвеева отметила также, что врачами на основании исследований мочи Зайцевой было подтверждено наличие наркотических веществ. "Наркотики есть и это факт!" – написала она.

Лариса Матвеева Facebook

"Даже сейчас в материалах дела достаточно оснований для признания Зайцевой такой, что в момент преступления находилась в состоянии, вызванном применением наркотических и одурманивающих веществ. Нужно только, чтоб закон соблюдался ч. 1 ст. 94 УПК Украины", – резюмировала Матвеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на ул. Сумской в Харькове авто Зайцевой и Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью свыше 100 км/час.

В январе 2019-го стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Алены Зайцевой, которые просили не приобщать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева заявила ходатайство об отводе экспертов и признании недопустимым доказательством акта врача-нарколога.

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