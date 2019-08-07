Нардепов вызвали на допрос из-за Гройсмана: что произошло

Народных депутатов Украины начали вызывать на допросы в Государственное бюро расследований для выяснения обстоятельств назначения Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы". Отмечается, что причиной стали обращения Нестора Шуфрича и Василия Нимченко о "захвате власти в Украине".

Так, сразу несколько депутатов подтвердили, что уже получили соответствующие повестки в уголовном производстве, которое было открыто 7 июня 2019 года.

Владимир Гройсман Зеркало недели

"Я знаю, что часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу – на конец августа-начало сентября. Я лично еще не получал", – рассказал депутат от группы "Возрождение" Валерий Писаренко.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, которые занимают ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", – поделился подробностями и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Государственного бюро расследований Максим Билоусенко.

В частности, уголовное производство было открыто по ч. 1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

ГБР Телеканал 24

Отметим, Шуфрич и Нимченко в своем заявлении указали, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, якобы злоупотребляли служебным положением и незаконно внесли представление на назначение премьер-министра.

ак сообщал OBOZREVATEL, Гройсман подал в отставку с поста премьер-министра 20 мая 2019 года.

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