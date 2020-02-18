ВСУ отступили с пункта "Баня": ветеран АТО объяснил, что произошло под Золотым

После нападения сил России под Золотым утром 18 февраля Вооруженные силы Украины вынужденно оставили опорный пункт "Баня", чтобы не рисковать жизнями своих бойцов.

Подробности рассказал в эфире ObozTV ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"В начале января наши военные выдвинулись в "серую зону" и заняли стратегическую высоту, чтобы в прямой видимости наблюдать за врагом, чего они раньше не могли делать. И, по возможности, оперативно подавлять его обстрелы... Врагу очень это не понравилось. Они, как я понимаю, долго планировали эту операцию, чтобы выбить наших военных с этой позиции и захватить ее", – отметил Рымарук.

"На данный момент наши военнослужащие отошли с этой позиции. Потому что, когда россияне начали штурмовать, ребята вызвали артиллерийский огонь на себя. До ближайшей позиции врага расстояние составляло всего 150 м. Т.е. мы были вынуждены отойти, чтобы не рисковать жизнью наших военнослужащих", – добавил он.

Новости Ветеран АТО назвал неожиданную версию боя под Золотым

Ветеран АТО напомнил, что за шесть лет были десятки режимов прекращения огня на Донбассе, но ни одно из них не соблюдалось противниками.

"За шесть лет максимальное время, когда они соблюдали режим прекращения огня, составлял не более 2 часов! Ну о чем можно говорить?" – подчеркнул он.

Рымарук также выразил опасения, что секторальное и более глубокое разведение сил и средств на Донбассе является опасным.

"Мы можем потерять новые участки фронта", – предостерег он.

При дальнейшем разведении сил и средств Украина рискует потерять новые участки фронта facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся