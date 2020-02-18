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18 февраля • обновлено в 21:11
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ВСУ отступили с пункта "Баня": ветеран АТО объяснил, что произошло под Золотым

4.2т
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После нападения сил России под Золотым утром 18 февраля Вооруженные силы Украины вынужденно оставили опорный пункт "Баня", чтобы не рисковать жизнями своих бойцов.

Подробности рассказал в эфире ObozTV ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"В начале января наши военные выдвинулись в "серую зону" и заняли стратегическую высоту, чтобы в прямой видимости наблюдать за врагом, чего они раньше не могли делать. И, по возможности, оперативно подавлять его обстрелы... Врагу очень это не понравилось. Они, как я понимаю, долго планировали эту операцию, чтобы выбить наших военных с этой позиции и захватить ее", – отметил Рымарук.

"На данный момент наши военнослужащие отошли с этой позиции. Потому что, когда россияне начали штурмовать, ребята вызвали артиллерийский огонь на себя. До ближайшей позиции врага расстояние составляло всего 150 м. Т.е. мы были вынуждены отойти, чтобы не рисковать жизнью наших военнослужащих", – добавил он.

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Ветеран АТО напомнил, что за шесть лет были десятки режимов прекращения огня на Донбассе, но ни одно из них не соблюдалось противниками.

"За шесть лет максимальное время, когда они соблюдали режим прекращения огня, составлял не более 2 часов! Ну о чем можно говорить?" – подчеркнул он.

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Рымарук также выразил опасения, что секторальное и более глубокое разведение сил и средств на Донбассе является опасным.

"Мы можем потерять новые участки фронта", – предостерег он.

При дальнейшем разведении сил и средств Украина рискует потерять новые участки фронта

При дальнейшем разведении сил и средств Украина рискует потерять новые участки фронта

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны в нарушение договоренностей залезли в нейтральную зону ну и огребли люлей. Огребли так что пришлось совершить победное тактическое отступление. СУГС три раза!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
почему ВЕТЕРАН, а не участник - воин Света освещает - что у ветерана его диван как в сказке - свет мой Диванчик - скажи.... " , и вообще - пора прекращать про авторов - типа - мл.сержант запаса, военно- тактическо-стратегический эксперт...либо - экс.любовница любовника экс.депутата 2 и 4 созыва .....
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Этому усранцу надо завязывать курить кизяк.
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