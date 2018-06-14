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Нападение на Украину: названо условие развала режима Путина

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Если глава Кремля Владимир в ближайшее время после ЧМ-2018 года решит пойти на любую эскалацию конфликта в Украине, это моментально приведет к распаду России.

Такое мнение в своей колонке на "Апострофе" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и мне кажется, что он это понимает. При введении условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые-самые жесткие санкции, включая массовое включение физических лиц, перечисленных в докладе Конгресса США, в списки персональных санкций и массовое включение российской финансовой, банковской системы в санкционный режим", - объяснил он.

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Скорее всего, считает Рабинович, при таком сценарии будет объявлено частичное торговое эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

"В общем, это все приведет к моментальному коллапсу как экономики, так и, скорее всего, режима. Путин это знает", - добавил блогер.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что у Запада есть для Путина крайние меры.

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Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против России
Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
О нет, свидурь. У вас не получится объявить войну России и тут же сдаться. А кредиты кто выплачивать будет, Пушкин? Новороссия отойдет и образует отдельное государство, под протекторатом России. Как Южная Осетия и Абхазия (ну вы знаете), а оставшаяся бандерия будет продолжать существование (не жизнь) без Черного моря и западных территорий (которые вы задолжали Польше, Венгрии и еще кому-то). Вот тогда и вступите хоть в НАТО хоть в ЕС, но скорее всего в гавно.
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