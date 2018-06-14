Нападение на Украину: названо условие развала режима Путина

Если глава Кремля Владимир в ближайшее время после ЧМ-2018 года решит пойти на любую эскалацию конфликта в Украине, это моментально приведет к распаду России.

Такое мнение в своей колонке на "Апострофе" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима, и мне кажется, что он это понимает. При введении условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые-самые жесткие санкции, включая массовое включение физических лиц, перечисленных в докладе Конгресса США, в списки персональных санкций и массовое включение российской финансовой, банковской системы в санкционный режим", - объяснил он.

Скорее всего, считает Рабинович, при таком сценарии будет объявлено частичное торговое эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

"В общем, это все приведет к моментальному коллапсу как экономики, так и, скорее всего, режима. Путин это знает", - добавил блогер.

Напомним, ранее Рабинович заявил, что у Запада есть для Путина крайние меры.