"Нам очень стыдно": священники УПЦ МП попросили прощения за своих коллег

Священники УПЦ МП выразили свое несогласие с поведением своих коллег, которые отказались отпевать ребенка в Запорожье, чем вызвали громкий скандал.

Об этом они заявили "Укринформу".

"Мне стыдно за то, что произошло, мне бы и в голову не пришла мысль спрашивать, в какой Церкви крестили ребенка. Я хорошо помню, что говорил покойный Блаженнейший Владимир Сабодан: людей из УПЦ КП и УАПЦ перекрещивать не нужно. А раз крещение действительно, возможно и отпевание, – сказал один столичный благочинный.

Еще один митрофорный протоиерей заявил, что намерен все, что произошло, обсудить со своим приходом: "Все, что произошло, считаю подлостью по отношению к родителям ребенка и нарушением апостольских правил. На российских церковных сайтах есть правило отца церкви Василия Великого. Он утверждает, что следует признавать крещение людей, которые иначе мыслят о некоторых церковных предметах, ведь они принадлежат к церкви. Те, кто запрещает отпевать покойников из непризнанных церквей, посягают на авторитет Отцов церкви".

"Я серьезно изучал тему, поскольку давно хотел ответить себе на этот вопрос, опираясь на документы. На официальном сайте РПЦ нашел этот ответ. Нам предлагают ознакомиться и брать для решения книгу русского священника Александра Усатова, где на 29-й странице четко написано, цитирую: "Англикане, лютеране, реформаты, старообрядцы и современные раскольники (например, украинские филаретовцы) принимаются по второму чину – через Миропомазание..." Их крещение признается, а значит, исходя из этого, мы не имеем права не отпеть, потому что человек был крещен", – заявил еще один батюшка.

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"Случай возмутительный. И проблема не в отсутствии канонов для отпевания, а в отсутствии милосердия. Я отпевал верующих армянской церкви и АТО-шника, который наложил на себя руки, потому что считаю, что у него была сломана психика, и произошло это на фронте, когда он защищал Украину", – сказал священник из Волыни.

"Я отпевал верующих КП. И не вижу для этого никаких препятствий, кроме "благословений" отдельных архиереев", – заявил батюшка из Сумщины.

В этом контексте богослов Кирилл Говорун объяснил, что в соответствии с определенными решениями РПЦ, которые также приняты в Украинской православной церкви Московского патриархата, крещения, совершаемые в Киевском патриархате, считаются недействительными.

Однако эту норму он считает "средневековой".

Как сообщал "Обозреватель", вечером 31 декабря в Запорожье выпрыгнувший из окна квартиры самоубийца убил ребенка - двухлетнего мальчика. Когда семья обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой о проведении церемонии похорон малыша, тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.