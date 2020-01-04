Находились в розыске: появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве. 18+

В сети появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной на Новый год квартире.
Фотографию опубликовано в Telegram Киев Оперативный. Сообщается также, что девочки 16-ти и 19-ти лет числились в розыске как пропавшие без вести с 2 января 2020.
Отмечается, что квартиру снимал парень, но обстоятельства убийства до сих пор устанавливаются.
Появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве
Фото из открытых источников
Убитые в киевской квартире девушки
Telegram Киев Оперативный
В Telegram-канале Подслушано в полиции, появилось фото пропавших 2 января девушек. Сообщается, что это они могут быть убитыми, которых нашли в киевской квартире по адресу ул. Кирилловская, 127. Отмечается, что старшую из девушек звали Мария, младшую – Ева. Официального подтверждения этой информации пока нет. Расследованием дела займется полиция Киева.
Obozrevatel
Как сообщал, OBOZREVATEL, 23 декабря на Гидропарке в Киеве неизвестный на авто обстрелял машину и убежал в сторону моста Патона. Водитель машины, в которую стреляли, умер от ранений. Девушка, находившаяся с ним, смогла убежать.
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