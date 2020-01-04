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4 января • обновлено в 23:14
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Находились в розыске: появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве. 18+

14т
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В сети появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной на Новый год квартире.

Фотографию опубликовано в Telegram Киев Оперативный. Сообщается также, что девочки 16-ти и 19-ти лет числились в розыске как пропавшие без вести с 2 января 2020.

Отмечается, что квартиру снимал парень, но обстоятельства убийства до сих пор устанавливаются.

Появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве

Появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве

Фото из открытых источников

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Убитые в киевской квартире девушки

Убитые в киевской квартире девушки

Telegram Киев Оперативный

В Telegram-канале Подслушано в полиции, появилось фото пропавших 2 января девушек. Сообщается, что это они могут быть убитыми, которых нашли в киевской квартире по адресу ул. Кирилловская, 127. Отмечается, что старшую из девушек звали Мария, младшую – Ева. Официального подтверждения этой информации пока нет. Расследованием дела займется полиция Киева.

Находились в розыске: появилось жуткое фото и подробности убийства девушек в Киеве. 18+

Obozrevatel

Как сообщал, OBOZREVATEL, 23 декабря на Гидропарке в Киеве неизвестный на авто обстрелял машину и убежал в сторону моста Патона. Водитель машины, в которую стреляли, умер от ранений. Девушка, находившаяся с ним, смогла убежать.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ДИКО и СТРАШНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Владимировна Виктория
Владимировна Виктория
жесть
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