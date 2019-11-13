"Надо мириться?" Геращенко показала фото зверств российских военных на Донбассе

Опубликовано фото тяжелого ранения бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, который подорвался на взрывном устройстве на Донбассе.

Снимок в Facebook опубликовала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Ну что, уставшие от войны "голуби мира", которые просто перестали стрелять где-то посередине и избрали своим врагом оппозицию, забыв и имя того, кто живет в Кремле. Это новое фото. Наших ребят, с героической, элитной, крутой 128 горно-штурмовой. Вчера двое бойцов, в том числе командир, получили тяжелые ранения. Подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Мина. Враждебная. Российских оккупационных войск. Вблизи Новотроицкого", – написала нардеп.

Геращенко отметила, что в то время, как продолжаются обстрелы позиций ВСУ, Украина ведет торговлю с Россией.

"В это время слуги (члены партии "Слуга народа". – Ред.) восстановили торговлю электроэнергией и углем (вывезенного из оккупированного Донбасса) с РФ. Надо мириться?" – добавила она.

Осторожно, фото 18+!

Раненый боец ВСУ Facebook Ирина Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября двое украинских военнослужащих подорвались в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Одним из раненных является командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев.

Оба военных были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Одному оторвало стопу и перебило голень, у второго – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

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