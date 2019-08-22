Над Донецком внезапно подняли флаги России: что произошло

В четверг, 22 августа, в оккупированном Донецке вместо флагов "ДНР" подняли российский триколор.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, опубликовав соответствующее видео в сети. Флаг РФ подняли над центральной площадью города, прямо на трехгранном пилоне. Также триколор вывесили на захваченных террористами административных зданиях.

Отмечается, что раньше на флагштоке находился флаг "Донецкой народной республики".

Добавим, что ранее российский триколор подняли и в оккупированном Луганске. Сообщалось, что акция посвящена Дню государственного флага в России и проходит с 15 по 22 августа.

Аналогичные флешмобы проходят и в российских регионах. Например, самый большой флаг России на днях водрузили на Авачинский вулкан на Камчатке. Этот триколор весом почти 80 кг и площадью 1500 кв. метров ранее побывал на Эльбрусе и в Арктике.

День российского флага как праздник был установлен 22 августа 1994 года.

Флаг России в Донецке

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали запись задержания мужчины, который был одет в футболку с гербом "Донецкой народной республики".

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