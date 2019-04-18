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Начинают со школы: пропагандист Путина рассказал, как в "ДНР" готовят детей-убийц

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В террористической "ДНР" детям со школьной скамьи навязывают пропаганду, которая побуждает их после окончания учебы пополнять ряды пособников оккупантов.

Об этом написал российский пропагандист Дмитрий Стешин в статье для "Комсомольской правды" после посещения школы в поселке Саханка под Донецком.

Он признался, что обучение детей на временно оккупированных территориях ведется по программам страны-агрессора.

Дети в "ДНР"

Дети в "ДНР"

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"Узнаю с удивлением, что все учебники в школе российские, программы тоже ничем не отличаются. Есть выпускной класс — 11 человек. Директор говорит, что все мальчишки хотят быть военными. Показывает мне буклет Донецкого военного училища: "Одному мальчику в мае уже 17 лет. Он говорит: "Сразу пойду воевать". Они же живут среди военных", — цитирует Стешин слова директрисы-коллаборационистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из детских садов оккупированного Донецка детям устроили утренник в военной форме. Праздник с участием террористов "ДНР" в детском саду "Аленка" устроили в честь Дня защитника отечества, который в России отмечают 23 февраля.

Украинские дети в ОРДЛО подвергаются идеологической обработке со стороны боевиков "Л/ДНР", принимают участие в театрализованных представлениях, где прославляют победу "ополченцев" над "карателями".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Какие-ж негодяи, эти "террористы-коллаборационисты, оккупанты и их пособники" ! В Наукроине совсем по-другому!!! 🤣
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Кадры о том, как готовят детей в Украине тоже видели многие... Идёт война, не удивительны желания строить военные карьеры.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Торопятся подохнуть? Аминь!
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