В террористической "ДНР" детям со школьной скамьи навязывают пропаганду, которая побуждает их после окончания учебы пополнять ряды пособников оккупантов.

Об этом написал российский пропагандист Дмитрий Стешин в статье для "Комсомольской правды" после посещения школы в поселке Саханка под Донецком.

Он признался, что обучение детей на временно оккупированных территориях ведется по программам страны-агрессора.

Дети в "ДНР" "Вести"

"Узнаю с удивлением, что все учебники в школе российские, программы тоже ничем не отличаются. Есть выпускной класс — 11 человек. Директор говорит, что все мальчишки хотят быть военными. Показывает мне буклет Донецкого военного училища: "Одному мальчику в мае уже 17 лет. Он говорит: "Сразу пойду воевать". Они же живут среди военных", — цитирует Стешин слова директрисы-коллаборационистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из детских садов оккупированного Донецка детям устроили утренник в военной форме. Праздник с участием террористов "ДНР" в детском саду "Аленка" устроили в честь Дня защитника отечества, который в России отмечают 23 февраля.

Украинские дети в ОРДЛО подвергаются идеологической обработке со стороны боевиков "Л/ДНР", принимают участие в театрализованных представлениях, где прославляют победу "ополченцев" над "карателями".

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