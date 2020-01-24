Требовал 325 тысяч: начальника Закарпатского облавтодора "взяли" на крупной взятке

Во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен задержали и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

Операцию в пятницу, 24 января, провели прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, должностные лица областного облавтодора требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.

Начальника Закарпатского облавтодора поймали за взятке. Иллюстрация

Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, а также направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал подозрение относительно экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Их обвиняют в краже из государственного бюджета 54 миллионов гривен.

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