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24 января • обновлено в 20:34
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Требовал 325 тысяч: начальника Закарпатского облавтодора "взяли" на крупной взятке

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Во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен задержали и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

Операцию в пятницу, 24 января, провели прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с СБУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, должностные лица областного облавтодора требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия 375 тысяч гривен, обещая оставить его в должности.

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Начальника Закарпатского облавтодора поймали за взятке. Иллюстрация

Начальника Закарпатского облавтодора поймали за взятке. Иллюстрация

Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, а также направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал подозрение относительно экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Их обвиняют в краже из государственного бюджета 54 миллионов гривен.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Дороги в Украине Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Ужгород
Теги
коррупция Офис генерального прокурора Украины Служба безопасности Украины задержание Укравтодор взятка
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