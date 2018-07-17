Начал хрипеть: на Одесщине загадочно умер младенец

В с. Приморское Белгород-Днестровского района по невыясненной причине умер пятимесячный ребенок.

Ребенок скончался по месту жительства, о чем сообщил правоохранителям его дедушка, передает пресс-служба ГУ Национальной полиции Одесской области.

На место трагедии выехали следователи и оперативники. Мать ребенка рассказала, что вечером покормила сына, положила на кровать и ушла на улицу. Примерно через 20 минут она зашла проверить, уснул ли малыш. Однако ребенок хрипел. Женщина вызвала "скорую" и самостоятельно оказывала помощь сыну, но он умер до приезда врачей.

Поверхностный осмотр не показал следов насильственной смерти. Тело младенца направлено в Белгород-Днестровское бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По результатам судмедэксперта будет понятным дальнейший ход дела. Следствие продолжается", - сообщил замначальника - начальник следственного отдела Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Тернополе после прививки от дифтерии умер младенец.