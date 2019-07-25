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НАБУ задержало экс-главу полиции Одесщины: появились новые подробности

1.3т Читать материал на украинском

Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

"Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в 2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ НП в Одесской области. После чего выпустили в незаконный оборот", - передает "УП".

Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров, ее рыночная стоимость составляла около 50 миллионов гривен.

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Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины НАБУ
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