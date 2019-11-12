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12 ноября • обновлено в 22:01
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Задержана преступная группа: НАБУ раскрыло подробности о взяточнице в Офисе Зеленского

3.9т
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В НАБУ подтвердили задержание чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели, которую поймали на горячем на получении крупной взятки.

Она была в составе преступной группы. Об этом вечером во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 000 долларов США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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НАБУ раскрыло подробности о взяточнице в ОП

НАБУ раскрыло подробности о взяточнице в ОП

РБК-Украина

Помимо Кондзели была задержана также ее сообщница – экс-заместитель министра культуры Украины (2011 г.) и другие участники группировки. Их поймали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 000 долларов США.

"Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщение о подозрении", – добавили в НАБУ.

НАБУ задержало Светлану Кондзелю

НАБУ задержало Светлану Кондзелю

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента рассказали о задержании Кондзели, которая предлагала "решить вопросы" за 150 тысяч долларов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Национальное антикоррупционное бюро Украины НАК "Нафтогаз" взятка
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