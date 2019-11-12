Задержана преступная группа: НАБУ раскрыло подробности о взяточнице в Офисе Зеленского

В НАБУ подтвердили задержание чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели, которую поймали на горячем на получении крупной взятки.

Она была в составе преступной группы. Об этом вечером во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 000 долларов США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

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Помимо Кондзели была задержана также ее сообщница – экс-заместитель министра культуры Украины (2011 г.) и другие участники группировки. Их поймали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 000 долларов США.

"Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщение о подозрении", – добавили в НАБУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента рассказали о задержании Кондзели, которая предлагала "решить вопросы" за 150 тысяч долларов.

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