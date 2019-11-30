НАБУ взялось за нардепов Зеленского: в чем дело

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против народных депутатов от президентской фракции "Слуга народа" в связи с возможным получением ими зарплат "в конвертах".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который и подал соответствующее заявление (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В официальном ответе НАБУ говорится о том, что начато досудебное расследование в уголовном производстве "по факту возможного получения членами депутатской фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, совершение или несовершение такими должностными лицами в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения".

Telegram-канал Алексея Гончаренко

Также Гончаренко обнародовал и выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой указаны соответствующие факты.

Telegram-канал Алексея Гончаренко

НАБУ взялось за нардепов из Слуги народа из-за зарплат

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Пранкер Джокер опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку .

Вскоре исключенная из фракции нардеп Анна Скороход призналась, что деньги вне кассы платили "за хорошее поведение".

В ноябре журналистка Светлана Крюкова сообщила об еще одном факте получения "слугами" зарплат "в конвертах".

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