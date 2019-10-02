НАБУ сообщило о подозрении застройщику Микитасю: детали скандала

НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило скандальному застройщику Максиму Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, сейчас решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствие установило, что Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (реорганизованное затем в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

Максим Микитась file.liga.net

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которая та же компания строила на окраине Киева возле станции метро "Красный хутор".

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81, 6 млн меньше за стоимость квартир, которые изначально должна была получить Нацгвардия.

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилось исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут еще с декабря 2017 года.

НАБУ сообщило о подозрении Микитасю

Как писал OBOZREVATEL, в августе Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство из-за незаконного строительства на земле, принадлежащей КПИ. Один из подозреваемых – скандальный застройщик Максим Микитась.

При этом в конце сентября стало известно, что крупнейшая строительная компания "Укрбуд" сняла Микитася с должности президента корпорации после ряда громких скандалов и лишения места в Раде.

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