НАБУ объявило подозрение главе ОАСК Вовку и еще пяти судьям, – журналист
НАБУ объявило подозрение главе ОАСК Вовку . Цензор.Нет
НАБУ в пятницу, 17 июля, объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Это просто беспрецедентно", – написал он.
Бутусов уточнил, что Они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд.
По словам журналиста, в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.
"Подозреваемым вменяют создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", - написал Бутусов.
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НАБУ объявило подозрение главе ОАСК Вовку и еще пяти судьям, – журналист
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба ОАСК заявила об обысках в здании суда в связи с делами Майдана.