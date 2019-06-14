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На Житомирщине мужчина устроил самосожжение на сессии горсовета: жуткое видео 18+

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В Бердичеве (Житомирская область) во время заседания городского совета 14 июня частный предприниматель Владимир Синявский прямо в зале поджег себя в знак протеста.

Сразу после того, как мужчина совершил самоподжог, присутствующие принялись его тушить. В результате депутат городского совета Валерий Шелепа, который хотел сбить пламя, получил сильные ожоги руки и челюсти, пишет "РИО Бердичев" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел около 10:00 утра. Депутаты заслушали гимн Украины и были готовы приступить к рассмотрению повестки дня. В этот момент к микрофону подошел предприниматель и начал обвинять мэра города в препятствовании его ресторанному бизнесу на городском пляже.

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Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Скрин видео

Предварительно установлено, что причиной такого поступка послужил снос строительства предпринимателя, из-за которого он в течение нескольких лет судился.

Мужчину попросили сесть на место и дать возможность принять повестку дня. После этого Синявский вылил на себя содержимое из маленькой бутылочки, вероятно горючее, достал зажигалку и поджог себя.

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

zhitomir.today

Прибывшие на место инцидента медики оказали помощь депутату Шелепе в холле горсовета, а Синявского им пришлось искать. После случившегося он выбежал из здания и сел на лавочку на Центральной площади.

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

В результате обоих пострадавших госпитализировали, сессию городского совета продолжили в другом помещении.

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

Самоподжог на заседании горсовета Бердичева

rio-berdychiv.info

Осторожно! Видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня в Ужгороде военный пенсионер совершил самоподжог у Хозяйственного суда и областной прокуратуры. В результате мужчина получил 90% ожогов тела, его экстренно госпитализировали. Пострадавший скончался в больнице.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЖитомир
Теги
Бердичевсамоубийствовидеофотографии
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