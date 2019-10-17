Главная Новости
17 октября • обновлено в 23:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Зарезал дедушку: на Закарпатье ребенка заподозрили в жутком убийстве

1.2т Читать материал на украинском

В селе Костилевка Раховского района на Закарпатье 14-летнего подростка заподозрили в убийстве его 63-летнего деда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"16 октября в 14:10 в полицию Раховщини поступило сообщение от 35-летнего жителя села Костылевка о том, что дома он обнаружил мертвым своего 63-летнего отца. По вызову прибыли полицейские Раховского отделения полиции и выяснили, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь", – сказано в сообщении.

Новости
На Одесщине 12-летний подросток застрелил друга: фото и видео с места ЧП
На Закарпатье ребенок зарезал дедушку

На Закарпатье ребенок зарезал дедушку

Нацполиция

Правоохранители установили, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук. Мотивы и причины поступка подростка пока неизвестны.

В отношении малолетнего инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения. Ребенку вменяют умышленное убийство по ст. 115 УК.

На Закарпатье ребенка заподозрили в убийстве деда

На Закарпатье ребенка заподозрили в убийстве деда

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ковель на Волыни в четверг, 3 октября, разыгралась кровавая трагедия – 14-летнего подростка подозревают в том, что он убил женщину и нанес ножевые ранения ее мужу и дочери.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Ужгород
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel