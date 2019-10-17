Зарезал дедушку: на Закарпатье ребенка заподозрили в жутком убийстве

В селе Костилевка Раховского района на Закарпатье 14-летнего подростка заподозрили в убийстве его 63-летнего деда.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"16 октября в 14:10 в полицию Раховщини поступило сообщение от 35-летнего жителя села Костылевка о том, что дома он обнаружил мертвым своего 63-летнего отца. По вызову прибыли полицейские Раховского отделения полиции и выяснили, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в грудь", – сказано в сообщении.
На Закарпатье ребенок зарезал дедушку
Нацполиция
Правоохранители установили, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук. Мотивы и причины поступка подростка пока неизвестны.
В отношении малолетнего инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения. Ребенку вменяют умышленное убийство по ст. 115 УК.
На Закарпатье ребенка заподозрили в убийстве деда
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ковель на Волыни в четверг, 3 октября, разыгралась кровавая трагедия – 14-летнего подростка подозревают в том, что он убил женщину и нанес ножевые ранения ее мужу и дочери.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!