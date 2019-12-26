На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

На Винничине 28-летний житель Могилев-Подольского района убил товарища, бросив в него боевую гранату.

Трагедия произошла 26 декабря во дворе его дома в селе Садки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Выяснилось, что ночью у злоумышленника возник конфликт с друзьями, который он решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин, их в тяжелом состоянии с осколочными ранениями госпитализировали в реанимационное отделение больницы. К сожалению, во время оказания медицинской помощи один из них погиб.

В Винницкой области мужчина бросил в товарищей гранату vn.npu.gov.ua

По словам начальника Могилев-Подольского отдела полиции Юрия Левицкого, предварительно установлено, что хозяин дома несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие, пригласив в гости товарищей.

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"Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Но этого им сделать не удалось – боеприпас взорвался", – рассказал детали правоохранитель.

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В результате травмы получили местные жители 25 и 28 лет. К сожалению, младшего из них врачам не удалось спасти.

Также выяснилось, что помощь медиков потребовалась и правонарушителю – он получил осколочное ранение ноги, его тоже прооперировали. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

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Между тем, правоохранителям правонарушитель сказал, что опасную гранату приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса, кроме этого, в настоящее время решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

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При этом следствие уже возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ирпинщине (Киевская область) мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей при задержании и бросил в них две гранаты. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще две гранаты.

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