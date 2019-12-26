Главная Новости
26 декабря • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

265
Читать материал на украинском

На Винничине 28-летний житель Могилев-Подольского района убил товарища, бросив в него боевую гранату.

Трагедия произошла 26 декабря во дворе его дома в селе Садки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Выяснилось, что ночью у злоумышленника возник конфликт с друзьями, который он решил "урегулировать" с помощью ручной гранаты. В результате взрыва пострадали двое мужчин, их в тяжелом состоянии с осколочными ранениями госпитализировали в реанимационное отделение больницы. К сожалению, во время оказания медицинской помощи один из них погиб.

Новости
В Днепре на почту прислали гранату: подробности ЧП
В Винницкой области мужчина бросил в товарищей гранату

В Винницкой области мужчина бросил в товарищей гранату

vn.npu.gov.ua

По словам начальника Могилев-Подольского отдела полиции Юрия Левицкого, предварительно установлено, что хозяин дома несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие, пригласив в гости товарищей.

На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

vn.npu.gov.ua

"Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Но этого им сделать не удалось – боеприпас взорвался", – рассказал детали правоохранитель.

На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

vn.npu.gov.ua

В результате травмы получили местные жители 25 и 28 лет. К сожалению, младшего из них врачам не удалось спасти.

Также выяснилось, что помощь медиков потребовалась и правонарушителю – он получил осколочное ранение ноги, его тоже прооперировали. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

vn.npu.gov.ua

Между тем, правоохранителям правонарушитель сказал, что опасную гранату приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса, кроме этого, в настоящее время решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

На Виннитчине мужчина подорвал товарищей гранатой: есть жертвы

vn.npu.gov.ua

При этом следствие уже возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ирпинщине (Киевская область) мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей при задержании и бросил в них две гранаты. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще две гранаты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Винница
Теги
расследование Национальная полиция Украины граната взрыв
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо удивительного? это украинская традиция - ежедневная граната...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги