На Винниччине 14-летний мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком. Фото

Парень скончался на месте ДТП
Полиция устанавливает причины аварии
На Винничине в результате столкновения с грузовиком погиб 14-летний мотоциклист.
В Немировском районе Винницкой области 14-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с припаркованным на краю дороги грузовиком.
Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, подросток не справился с управлением и въехал в задний бампер автомобиля.
На Винничине в результате столкновения с грузовиком погиб 14-летний мотоциклист /скриншот Google Maps
"В поселке Брацлав 14-летний местный житель, 17 августа около 9 часов вечера, ехал на мотоцикле по одной из улиц. В какой-то момент, несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в задний бампер припаркованного на краю дороги автомобиля Газель", - рассказал источник.
Наш собеседник уточнил, что в результате полученных травм парень погиб на месте ДТП.
На Винничине в результате столкновения с грузовиком погиб 14-летний мотоциклист /фото с места ДТП
На Винничине в результате столкновения с грузовиком погиб 14-летний мотоциклист /фото с места ДТП
Полицейские устанавливают все детали происшествия, по факту смертельной аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенском районе Кировоградской области на автодороге Киев – Одесса в результате столкновения двух рейсовых автобусов погибло двое человек, еще 12 были травмированы.
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