На Винниччине людей втянули в рабство: освобождение попало на видео

В Бершадском районе Винницкой области полиция совместно с прокуратурой разоблачили преступную группу, которая эксплуатировала труд людей, фактически удерживая их в рабстве.

Пострадавших заставляли бесплатно работать на пилораме. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 11 декабря организатора сделки задержали с привлечением спецподразделения КОРД.

Следствие установило, что владельцы пилорамы, супруги в возрасте 44 и 42 года, незаконно удерживали на предприятии людей, применяя психологическое давление и физическое насилие. На опубликованных кадрах видно, что людей содержали в помещении, где отсутствовали элементарные удобства.

На Винниччине разоблачили работорговцев Скриншот из видео

По данным полиции, люди работали на закрытой территории, где их контролировал надзиратель. Также установлены были два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих.

Стало известно, что обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5000 гривен. Однако за тяжелый труд пострадавшие денег не получали. Работодатели изредка давали им еду.

На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семь рабочих, большинство из них не имели документов. Труд мужчин незаконно использовали в течение нескольких месяцев.

Деятельность преступной группы квалифицировали по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми). Полиция продолжила расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области разоблачили россиянина, который удерживал сотню рабов.

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