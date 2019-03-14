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На уроки не пришло полшколы: в Днепре произошло ЧП с детьми

1.8тЧитать материал на украинском

В четверг, 14 марта, школьники одного из учебных учреждений города Днепр массово пропустили уроки из-за плохого самочувствия.

Как информирует пресс-служба областной полиции, на обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904.

Согласно неофициальной информации, минимум 94 из них пожаловались на проблемы со здоровьем. 12 школьников госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. На что именно жалуются дети, не уточняется.

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Правоохранители проводят проверку за данным фактом, информация о нем внесена в журнал единого учета. В школе работали сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области.

На место направлена санэпидемстанция, которая должна выяснить, связаны ли причины ухудшения самочувствия детей с пребыванием в школе.

Иллюстрация. Пустой класс в школе

Иллюстрация. Пустой класс в школе

ИА Regnum

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно школа Киева оскандалилась из-за травмы ребенка — никто не удосужился вызвать ей "скорую", пока в учебное заведение не приехали родители пострадавшей девочки.

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Темы
Инциденты в школахШкола
Место
УкраинаДнепр
Теги
отравились детидетиНациональная полиция Украины
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