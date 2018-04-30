На Ривненщине из автомата Калашникова подстрелили ребенка

В Ривненской области неизвестные подстрелили шестилетнего ребенка на улице.

"Карета скорой медицинской помощи 28 апреля около 22 часов в больницу доставила шестилетнего жителя села Шпанов Ривненского района. После рентгена медики обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю. Работникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19 часов ребенок играл на улице возле дома, когда почувствовал резкую боль в области лопатки", – сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 мм, а стреляли, вероятно, из автомата Калашникова.

"Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению", – отметили в пресс-службе.

Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде общественных работ до 200 часов, исправительных работ или ограничение свободы сроком до двух лет.

"По словам врачей, мальчик был сразу прооперирован. Сейчас ребенка перевели травматологическое отделение медучреждения, его жизни ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются", – резюмировали в полиции.

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