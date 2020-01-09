На Прикарпатье задержали самолет с контрабандой: видео

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины ночью 9 января задержали трех украинцев, подозреваемых в контрабанде сигарет в Румынию с помощью самолета Ан-2.

Их воздушное судно обнаружили в городе Коломыя Ивано-Франковской области, в 100 км от государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда было зафиксировано нарушение границы самолетом Ан-2 из Украины в Румынию и обратно", – говорится в сообщении.

В Коломые задержали самолет с контрабандой dpsu.gov.ua

Операция проводилась совместно с румынскими правоохранителями. Когда самолет приземлился на аэродроме в Коломне, его опечатали. Среди задержанными контрабандистами, которые находились на борту Ан-2, оказались трое жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Задержание самолета контрабандистов на Прикарпатье dpsu.gov.ua

По информации пограничников, контрабандисты использовали самолет не раз. Во время следствия также была раскрыта их тактика. В частности, установлено маршруты, места взлета и посадки Ан-2, а также место промежуточного его приземления для быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях.

Задержание самолета контрабандистов на Прикарпатье dpsu.gov.ua

Отмечается, что материалы на контрабандистов передали в Черновицкое управление СБУ для открытия производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу) и ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса.

Задержание самолета контрабандистов на Прикарпатье dpsu.gov.ua

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства уже проинформировано СБУ, Офис генпрокурора, Вооруженные силы Украины и Нацполицию.

Задержание самолета контрабандистов на Прикарпатье dpsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые обнаруживают контрабанду.

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