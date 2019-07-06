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На популярном украинском курорте поймали маньяка-извращенца

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В Одесской области киберполиция задержала иностранца, который занимался развращением детей в курортных городках региона.

Свои распутные действия он фиксировал на фото и видео, а полученный контент размещал на закрытых форумах в DarkNet, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Обычно его жертвами становились девочки в возрасте от пяти до девяти лет, которые вместе с родителями приезжали на отдых в Одесскую область.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении, и он задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители рассказали детали операции по задержанию извращенца. Во время мониторинга сети работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был семилетний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии.

Педофил снимал детей на видео

Педофил снимал детей на видео

Национальная полиция

Задержанный извращенец

Задержанный извращенец

Национальная полиция

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Имея вид на жительство, мужчина занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он искал возможных гостей, занимался их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми. Вытираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, чтобы оставаться с ребенком наедине и склонять его к половому сношению.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех малолетних девочек, ставших его жертвами. Технику направили на экспертизу.

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Задержанному объявлено о подозрении по статье 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по статье 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Педофилу грозит 10 лет тюрьмы

Педофилу грозит 10 лет тюрьмы

Национальная полиция

Педофил-иностранец

Педофил-иностранец

Национальная полиция

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка. Местный житель Олег Костюченко переписывался с парнем с целью сексуальных развлечений. Извращенца разоблачила запорожская организация "Наследие. Охота на педофилов". Пожилой мужчина работает на Запорожском титано-магниевом комбинате слесарем. Проживает он с сожительницей в местном поселке ДД.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
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