На полигоне ВСУ произошло ЧП со стрельбой: есть раненый

Во Львовской области на Яворовском полигоне Вооруженных сил Украины солдат выстрелил из автомата в своего сослуживца и нанес ему серьезное ранение.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, ЧП произошло 8 декабря на территории "Международного центра миротворчества и безопасности".

"Во время учебных стрельб, солдат-резервист 1983 года, при невыясненных обстоятельствах совершил выстрел из автомата АК, в результате которого нанес огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени, с травматическим переломом нижней трети большеберцовой кости военнослужащему 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавший был госпитализирован в военный госпиталь во Львове.

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из военных полигонов в Ривненской области произошел взрыв, в результате которого пострадал 19-летний солдат.