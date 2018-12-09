МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

На полигоне ВСУ произошло ЧП со стрельбой: есть раненый

2.5тЧитать материал на украинском

Во Львовской области на Яворовском полигоне Вооруженных сил Украины солдат выстрелил из автомата в своего сослуживца и нанес ему серьезное ранение.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, ЧП произошло 8 декабря на территории "Международного центра миротворчества и безопасности".

"Во время учебных стрельб, солдат-резервист 1983 года, при невыясненных обстоятельствах совершил выстрел из автомата АК, в результате которого нанес огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени, с травматическим переломом нижней трети большеберцовой кости военнослужащему 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Новости
Ампутация и невнятная история: на украинском полигоне подорвался военный

Также сообщается, что пострадавший был госпитализирован в военный госпиталь во Львове.

На полигоне ВСУ произошло ЧП со стрельбой: есть раненый

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из военных полигонов в Ривненской области произошел взрыв, в результате которого пострадал 19-летний солдат.

Место
УкраинаЛьвов
Теги
стрельбаВооруженные силы Украиныармия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
13
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Кацапские выблядки это чтоб у вас пердаки полыхали ... https://korrespondent.net/world/russia/3888173-rakety-po-zryteliam-kak-proshly-uchenyia-zapad-2017 https://fakty.ua/276665-armiya-putina-vo-vremya-uchenij-v-rossii-nakryla-zhilye-doma-artsnaryadami https://tass.ru/info/4543732
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евграфович Павел
Евграфович Павел
Дай дураку х.. Стеклянный, дак он поссыт и об стенку... Свыни.. Ни чего удивительного... Сало Усраине
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну надо же...никогда не было и вот опять))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги