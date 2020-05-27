В Беляевском районе Одесской области 27 мая произошел взрыв в сарае местного жителя. В результате погибли, по разным данным, от одной до двух человек.

Как написала пресс-служба полиции Одесской области на своем сайте, предварительно, взорвался снаряд Второй мировой войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Погибший – владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения. По имеющейся информации, он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", – говорится в сообщении.

На Одесщине прогремел масштабный взрыв

Полицейские уже достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Начались меры по их обезвреживанию.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На Одесщине прогремел масштабный взрыв

В то же время на странице "Жители села Выгода" в Facebook обнародовали данные о взрыве на территории Выгоды, которая входит в Беляевский район. Впрочем, речь шла о двух погибших. Отмечается, что инцидент произошел на улице Элеваторной.

"По предварительным данным, местный житель Дячук Юрий разбирал боевую гранату в хозяйственной постройке возле жилого дома. В результате взрыва мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Тело другого погибшего пока опознать не могут. Сейчас на месте работают служащие и спецтехника, жители эвакуированы", – говорится в посте.

В комментариях одна из пользовательниц сети также раскрыла подробности трагического случая.

"Смотреть на это было страшно. Соседи и особенно дети – очень напуганы. Люди среагировали оперативно. До приезда пожарной уже самостоятельно потушили огонь", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажном жилом доме Львова в начале мая произошел взрыв, вызвавший пожар. Один человек пострадал.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!