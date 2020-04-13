Главная Новости
13 апреля • обновлено в 18:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+

805
Читать материал на украинском

В селе Трикратное Николаевской области 47-летний мужчина жестоко убил своего соседа и попытался спрятать. Тело обнаружили вечером 12 апреля с множественными травмами головы.

Мужчина избил его до смерти палкой, поджег тело и вывез его на хозяйственной тачке. Затем он выбросил труп возле железной дороги, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+

Отмечается, что к перевозке тела подозреваемый привлек своего несовершеннолетнего сына.

Полиции удалось выйти на подозреваемого благодаря свидетелю. Он рассказал, что видел двоих мужчин, которые везли что-то в направлении, где был обнаружен труп и описал их внешность. Когда правоохранители попытались пообщаться с соседом пострадавшего, тот отказался, а затем собрал вещи и решил сбежать.

На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+

Правоохранители задержали мужчину и объявили о подозрении.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+
На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове женщина ударила своего мужа ножом в голову. Полиция задержала ее.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги