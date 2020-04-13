На Николаевщине мужчина сжег труп соседа и вывез на тачке. Фото 18+

В селе Трикратное Николаевской области 47-летний мужчина жестоко убил своего соседа и попытался спрятать. Тело обнаружили вечером 12 апреля с множественными травмами головы.

Мужчина избил его до смерти палкой, поджег тело и вывез его на хозяйственной тачке. Затем он выбросил труп возле железной дороги, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Отмечается, что к перевозке тела подозреваемый привлек своего несовершеннолетнего сына.

Полиции удалось выйти на подозреваемого благодаря свидетелю. Он рассказал, что видел двоих мужчин, которые везли что-то в направлении, где был обнаружен труп и описал их внешность. Когда правоохранители попытались пообщаться с соседом пострадавшего, тот отказался, а затем собрал вещи и решил сбежать.

Правоохранители задержали мужчину и объявили о подозрении.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове женщина ударила своего мужа ножом в голову. Полиция задержала ее.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся