На Николаевщине из колонии сбежал убийца: приметы и фото

Полиция объявила в розыск Владимира Касапа, который сбежал из Вознесенской колонии (Николаевская область).

Как сообщил отдел коммуникации полиции, 22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдел поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап, уроженец Одесской области Татарбунарского района.

Он был осужден в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Владимир Касап

Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК.

Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно — в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

В регионе проводятся спецмероприятия для розыска беглеца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Николаевской колонии №50 во Львовской области бежали осужденные, среди которых – насильник. 4 сентября преступников поймали в одном из сел области.

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