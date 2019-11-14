В четверг, 14 ноября, в ходе митинга работников железнодорожной отрасли под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве умерла 43-летняя женщина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Киева сообщают "Українські новини".

"Такой факт зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", – рассказал представитель правоохранительных органов.

Митинг у Офиса Зеленского закончился смертью

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, вероятно, умерла из-за обострения астмы. Смерть констатировали врачи, прибывшие на место происшествия. У женщины остался несовершеннолетний сын.

По словам других участников митинга, она еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.

Отметим, железнодорожники требовали от президента увольнения руководителя акционерного общества "Укрзалізниця" Евгения Кравцова, остановку приватизации, отмену реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличение заработной платы, выполнение социальных гарантий и недопущение принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1.

В случае невыполнения их требований протестующие пообещали организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

На митинге железнодорожников умерла женщина 24 канал

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