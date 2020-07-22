На месте теракта в Луцке всю ночь работали криминалисты: свежие фото из автобуса
Свежие фото с места теракта с автобусом в Луцке. Коллаж
На месте теракта с автобусом в центре Луцка всю ночь работали полицейские-криминалисты.
Правоохранители снимали отпечатки пальцев с оружия, искали следы ДНК для определения сообщников Максима Плохого (Кривоша). Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что впереди ждет большая работа по восстановлению всей картины событий.
"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", – написал Геращенко.
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Захват автобуса в Луцке Антон Геращенко в Facebook
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.