В городе Самбор (Львовская область) между двумя мужчинами возник конфликт из-за незначительного ДТП: столкнулись их автомобили. Наконец один из участников совершил несколько выстрелов в воздух из оружия.

Как написала пресс-служба полиции Львовской области, в Самборское ОП 16 сентября обратился 27-летний житель райцентра. Он сообщил, что около 2:00 у него возникла ссора с неизвестным мужчиной, который открыл стрельбу.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Они установили, что конфликт между заявителем и 32-летний жителем одного из сел района возник из-за ДТП – незначительного столкновение их автомобилей "Тойота" и "БМВ".

На Львовщине участник ДТП устроил стрельбу

Во время выяснения отношений мужчины начали драться, а старший произвел два выстрела, вероятно, с шумового пистолета "Экол".

По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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