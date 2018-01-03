На Львовщине произошло страшное ДТП с маршруткой

В городе Золочев Львовской области водитель маршрутного автобуса насмерть сбил пешехода.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду утром, 3 января, на улице Львовская.

ДТП в Золочеве ГУ Нацполиции во Львовской области

Место происшествия Гугл. Карты

По данным полиции, жертвой оказался 49-летний житель. Пока что не ясно, нарушил ли пешеход правила дорожного движения или в смертельном ДТП виноват водитель.

Отметим, что авария произошла на выезде из города. Там улица не оборудована тротуаром, поэтому пешеходы нередко ходят по проезжей части.

Пешеходы нередко ходят по краю проезжей части ул. Львовская Гугл. Карты

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии криминального осуществления.

Как сообщал "Обозреватель", в Шепетовке Хмельницкой области водитель сбил мать с 2-летним ребенком. В результате женщина погибла на месте происшествия.