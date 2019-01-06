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На Львовщине произошло кровавое ДТП с детьми: погибла девочка

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На Львовщине в воскресенье, 6 января, в результате ДТП погибла несовершеннолетняя девочка. Еще шестеро участников аварии, в том числе трое детей, доставлены в больницу.

ДТП произошло на автодороге "Киев - Чоп" возле села Ясенево в Бродовском районе, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль "Форд Фиеста" и микроавтобус "Форд Транзит".

Несовершеннолетняя девочка умерла по дороге в больницу, остальным пострадавшим медики устанавливают диагнозы. Личные данные участников ДТП уточняются.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские регулируют движение транспорта.

На Львовщине произошло кровавое ДТП с детьми: погибла девочка
На Львовщине произошло кровавое ДТП с детьми: погибла девочка
На Львовщине произошло кровавое ДТП с детьми: погибла девочка
На Львовщине произошло кровавое ДТП с детьми: погибла девочка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами. Погибли двое людей.

Место
Украина
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