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На Львовщине мужчина среди улицы похитил 10-летнюю девочку: объявлен розыск

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Во вторник, 2 апреля, в Червонограде пропала 10-летняя девочка. На улице к ней подъехал неизвестный и, усадив на велосипед, поехал в направлении улицы Шевченко.

О розыске сообщает пресс-служба областной полиции. Уточняется, что во время инцидента (около 17:00) ребенок гулял вместе с 8-летней сестрой. О пропаже заявила 31-летняя мама девочки.

"Приметы ребенка: волосы коричневого цвета, имеет деформированную челюсть (два зуба выступают вперед), на левой щеке родинка", – сказано в сообщении.

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Девочка была одета в розовую куртку и розовую шапку с ушками, спортивные штаны черного цвета и красные кроссовки.

В полиции также назвали приметы неизвестного мужчины: "Старшего возраста, был одет в зеленую куртку, в темных очках, на велосипеде завязана зеленая лента".

Полицейские просят всех, кому известно местонахождение ребенка, срочно позвонить на оперативную линию 102.

Пропавшая девочка

Пропавшая девочка

lv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киевской области в селе Вовчкив из реабилитационного центра пропали двое несовершеннолетних. Они самовольно покинули учреждение.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЛьвов
Теги
пропал человекдетипохищениефотографииНациональная полиция Украины
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