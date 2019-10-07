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7 октября • обновлено в 08:07
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На Донетчине иностранец изнасиловал и зверски убил ребенка

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На Донетчине в Константиновке мужчина из Молдовы жестоко убил 14-летнюю украинку Ирину Лысенко. Девочка сбежала из дома и познакомилась с ним на остановке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. 13 сентября Ирина сбежала из дома. Через несколько часов после этого она познакомилась с 39-летним мужчиной.

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Он предложил ребенку вступить с ним в половую связь. После этого мужчина испугался, что девочка может обратиться в полицию. Чтобы замести следы, он достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных ранений девочка скончалась на месте, убийца затащил тело жертвы в камыши у пруда и скрылся.

Только 15 сентября мать девочки обратилась в полицию. Вскоре ребенка нашли. Убийцей оказался гражданин Молдовы, который ранее был судим за разбойное нападение. Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Изнасилование

Изнасилование

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве поймали на горячем педофила и чуть не линчевали.

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Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Только 15 сентября мать девочки обратилась в полицию". А о чем думала мать когда дочь сбежала из дома? Не зря наверно решилась на такое, а мамаша поди пьянствовала с очередным. А теперь вспомнила что дочь есть. Девчонку жаль...
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграинзге мир как есть
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Mak Alex
Mak Alex
Галушкин Петро, русишшвайне.
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