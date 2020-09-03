На Луганщине старшина ВСУ погиб во время ликвидации пожара

Стало известно о гибели на пожаре в Луганской области воина ВСУ. zoda.gov.ua

Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщили на странице пресс-службы штаба ООС в Facebook. Отмечается, что тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.

"Как утверждают побратимы, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближающийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", – написали в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Харьковской и Луганской областях в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. В целом огонь охватил 80 и 400 гектаров в обеих областях.

В зоне ООС возле села Лобачево на Луганщине из-за пожаров загорелся грузовик "Урал" и БМП-2 ВСУ. В результате двое военнослужащих получили ожоги тела.

Также огонь уничтожил военную технику и привел к детонации боекомплекта.

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