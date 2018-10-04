На Крымском мосту произошло новое ЧП

На незаконно построенном оккупантами Крымском мосту съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части, которая находится в процессе строительства.

В частности, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов упал в акваторию на мелководье, сообщают "РИА Новости".

Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.

Также сообщается, что опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Группа "Керченский мост", "ВКонтакте"

"Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Недавно в Крымский мост врезался плавучий кран.