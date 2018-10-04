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На Крымском мосту произошло новое ЧП

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На незаконно построенном оккупантами Крымском мосту съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части, которая находится в процессе строительства.

В частности, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов упал в акваторию на мелководье, сообщают "РИА Новости".

Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.

На Крымском мосту произошло новое ЧП

Также сообщается, что опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

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На Крымском мосту произошло новое ЧП

Группа "Керченский мост", "ВКонтакте"

"Само пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Недавно в Крымский мост врезался плавучий кран.

Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Рагули налетай, мост сломался. СУГС ёпста, фесьмирснами
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Ne Sto
Ne Sto
Павлов Дмитрий, туши пердак, срашнявый
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