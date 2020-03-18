Правоохранители пресекли попытку похищения бывшего судьи Высшего хозяйственного суда.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, в среду, 18 марта, инцидент произошел в Кировоградской области, похищению помешала местная прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ.

"По версии следствия, бывший руководитель районного отдела ГАИ с целью собственного обогащения мог разработать план по похищению бывшего судьи с целью дальнейшего вымогательства денежных средств с его семьи. Следствие считает, что указанное лицо привлекло к этому еще одного жителя области. По данным следствия, вместе они требовали у сожительницы судьи – работницы Верховного суда Украины, 300 тысяч долларов", – сказано в сообщении.

На Кировоградщине сорвали похищение экс-судьи Высшего хозяйственного суда gp.gov.ua

Одного подозреваемого уже задержали, ему сообщат о подозрении по ч. 4 ст.189 (вымогательство) УК Украины, готовится также ходатайство об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия и устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

На Кировоградщине сорвали похищение экс-судьи Высшего хозяйственного суда gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе задержали полицейских, которые подозреваются в похищении женщины и вымогательстве у нее крупной суммы денег.

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