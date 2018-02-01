На Херсонщине рейдеры пытались захватить завод: много раненых

В городе Новая Каховка произошла попытка рейдерского захвата предприятия, в результате которой были ранены как минимум шесть человек.

ЧП произошло около 21:45 среды, 31 января, информировал Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия немедленно выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа", - сообщили правоохранители.

"Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранником предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены 6 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", - добавили в полиции.

Как сообщил начальник областного главка полиции Артур Мериков, в настоящее время участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" и ч.2 ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Отметим, что санкция ч.4 ст.296 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, ч.2 ст.345 УКУ - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Издание Krerson.Life уточняет, что ЧП произошло на территории завода "Каховка Протеин-Агро".

Начальник отдела службы безопасности предприятия Станислав Бойко заявил, что нападавшие позиционировали себя, как представители "Правого сектора".

"Ворвалась группа в балаклавах и с палками в количестве где-то 30 человек. Смяли нашу охрану и ворвались на территорию, и сразу на ворота повесили свои замки с цепями и взяли под контроль", – приводит его слова "Нова Каховка Online".

Бойко добавил, что человек, который руководил захватом, назвал себя "представителем Генпрокуратуры". Он отметил, что "захватчики" производственному процессу не мешали, но препятствовали вывозу готовой продукции с территории завода.

Также стало известно, что в реанимационном отделении находятся двое пострадавших: один – охранник завода с пулевыми ранениями обоих бедер, а второй - с черепно-мозговой травмой.

В травматологическое отделение также госпитализированы два человека с травмами различной тяжести. Еще троим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Херсонской области рейдеры незаконно собрали урожай.